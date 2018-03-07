Работы по восстановлению кровли тюменского жилого дома на улице "50 лет ВЛКСМ" должны завершить до июля

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  комментариев: 2
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Работы по восстановлению кровли тюменского жилого дома на улице "50 лет ВЛКСМ" должны завершить до июля
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дом, обрушение, 50 лет ВЛКСМ (2018) | Фото: администрация Тюмени

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов проинспектировал ход работ по разбору элементов кровли на доме №91 по улице 50 лет ВЛКСМ и провел оперативное совещание с подрядчиком и управляющей компанией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Подрядчик должен разобрать конструкцию крыши, в течение марта восстановить кирпичную кладку парапета, которая разрушилась из-за обрушения кровли и вывезти все остатки строительного мусора.

Первоочередная задача, которая поставлена перед подрядчиком, – в течение двух суток выполнить демонтаж всех опасно нависающих конструкций, чтобы снять ограничение доступа жителей в третий и четвертый подъезды дома.

С 8.00 на объекте работает техника и персонал. Все необходимые специалисты на месте: девять человек ведут работы по разбору, работают автовышка, погрузчик, самосвал, который вывозит элементы демонтируемых конструкций.

дом, обрушение, 50 лет ВЛКСМ(2018)|Фото: администрация Тюмени

Управляющая организация совместно с департаментом городского хозяйства администрации города Тюмени обеспечивает наблюдение за состоянием жилых помещений в ходе проведения работ.

Когда работы по демонтажу будут закончены, жильцы смогут вернуться в квартиры. Затем подрядчик займется восстановлением парапета и параллельно с привлечением специализированной организации проведет обследование поврежденных балконов. Это необходимо для дальнейшей разработки проектных решений по их восстановлению. Затем подрядчик выполнит все необходимые строительно-монтажные работы. Эта работа должна быть проведена до июля.

Все работы будут проходить под наблюдением представителей комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

дом, обрушение, 50 лет ВЛКСМ(2018)|Фото: администрация Тюмени

В приемке новой крыши, а также иных работ, предусмотренных контрактом, помимо специализированных служб, будут принимать участие собственники жилых помещений дома.

Напомним, по предварительным данным, подрядчик во время проведения демонтажных работ допустил нарушение целостности старой кровли, которое привело к ее неконтролируемому сползанию. В результате выдавлен участок кирпичного парапета, который падая сильно повредил три балкона квартир в третьем и четвертом подъездах.

Доступ туда ограничен. В течение двух суток планируется выполнить работы по демонтажу нависающих конструкций, после чего ограничение доступа будет снято, жители смогут вернуться в свои квартиры. В настоящее время людям предложено заселиться в гостиницу "Колос". Восстановление балконов будет выполнено за счет средств подрядной организации.

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07.03.2018 14:52 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
16:52 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.03.2018 08:18 Мск
В Тюмени состоялось оперативное совещание из-за обрушения кровли жилого дома на улице "50 лет ВЛКСМ"

Ранее 07.03.2018 03:28 Мск
В Тюмени обрушился жилой дом








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Работы по восстановлению кровли тюменского жилого дома на улице "50 лет ВЛКСМ" должны завершить до июля
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