Работы по восстановлению кровли тюменского жилого дома на улице "50 лет ВЛКСМ" должны завершить до июля

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов проинспектировал ход работ по разбору элементов кровли на доме №91 по улице 50 лет ВЛКСМ и провел оперативное совещание с подрядчиком и управляющей компанией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Подрядчик должен разобрать конструкцию крыши, в течение марта восстановить кирпичную кладку парапета, которая разрушилась из-за обрушения кровли и вывезти все остатки строительного мусора.

Первоочередная задача, которая поставлена перед подрядчиком, – в течение двух суток выполнить демонтаж всех опасно нависающих конструкций, чтобы снять ограничение доступа жителей в третий и четвертый подъезды дома.

С 8.00 на объекте работает техника и персонал. Все необходимые специалисты на месте: девять человек ведут работы по разбору, работают автовышка, погрузчик, самосвал, который вывозит элементы демонтируемых конструкций.

Управляющая организация совместно с департаментом городского хозяйства администрации города Тюмени обеспечивает наблюдение за состоянием жилых помещений в ходе проведения работ.

Когда работы по демонтажу будут закончены, жильцы смогут вернуться в квартиры. Затем подрядчик займется восстановлением парапета и параллельно с привлечением специализированной организации проведет обследование поврежденных балконов. Это необходимо для дальнейшей разработки проектных решений по их восстановлению. Затем подрядчик выполнит все необходимые строительно-монтажные работы. Эта работа должна быть проведена до июля.

Все работы будут проходить под наблюдением представителей комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В приемке новой крыши, а также иных работ, предусмотренных контрактом, помимо специализированных служб, будут принимать участие собственники жилых помещений дома.

Напомним, по предварительным данным, подрядчик во время проведения демонтажных работ допустил нарушение целостности старой кровли, которое привело к ее неконтролируемому сползанию. В результате выдавлен участок кирпичного парапета, который падая сильно повредил три балкона квартир в третьем и четвертом подъездах.

Доступ туда ограничен. В течение двух суток планируется выполнить работы по демонтажу нависающих конструкций, после чего ограничение доступа будет снято, жители смогут вернуться в свои квартиры. В настоящее время людям предложено заселиться в гостиницу "Колос". Восстановление балконов будет выполнено за счет средств подрядной организации.