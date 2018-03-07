Власти Свердловской области ограничат движение большегрузов

С 15 апреля до 24 мая будет ограничено движение тяжеловесного транспорта по региональным трассам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соответствующее постановление. Такие меры принимаются ежегодно в период неблагоприятных климатических условий, так как автотрассы становятся наиболее уязвимы.

В ведомстве сообщают, что исключение делается для международных грузовых перевозок, пассажирских автобусов, для перевозки продуктов, животных и их кормов, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений и почты.

Отметим, что летом также будут введены ограничения с 25 мая.