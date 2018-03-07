СМИ: Вертолет в Чечне при посадке задел лопастями землю и упал в ущелье

Пятеро пограничников погибли при крушении вертолета на юге Чечни. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По предварительным данным, это пограничники - три члена экипажа и два пассажира.

По данным РИА Новости, двое выжили.

Крушение произошло примерно в 10:59 мск. В районе аварии была плохая погода, снег с дождем,сообщил источник агентства.

По данным другого источника в правоохранительных органах, на месте происшествия обнаружили двух выживших людей и тела трех погибших. Поиски остальных продолжаются.

"Вертолет при посадке задел лопастями землю, перевернулся и упал в ущелье", - добавил он.

Для оказания помощи в Шатойский район (граничит с Итум-Калинским) выехали две медицинские бригады.

Ранее сообщалось, что Ми-8 упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Вертолет принадлежит пограничной службе.