В Кургане будут судить бывшего железнодорожного начальника, который заставлял подчиненных строить ему дачу в рабочее время

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя Курганского отдела материально-технического обеспечения РОСЖЕЛДОРСНАБа.
Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.
Как считает следствие, с января 2015 года по декабрь 2017 года 60-летний мужчина незаконно привлекал работников Курганского отдела материально-технического обеспечения к выполнению строительных и хозяйственных работ на принадлежащем ему приусадебном участке в период выполнения ими своих служебных обязанностей.
Это повлекло необоснованную выплату указанным работникам денежных средств из фонда оплаты труда ОАО "РЖД".
Указанное преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Курганской области.