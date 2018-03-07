В Кургане будут судить бывшего железнодорожного начальника, который заставлял подчиненных строить ему дачу в рабочее время

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя Курганского отдела материально-технического обеспечения РОСЖЕЛДОРСНАБа. Читайте также: Заставлял работать на своей даче. В Кургане на победителя праймериз "Единой России" завели уголовное дело Директор белоярского детдома заставлял работать на своей даче детей Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ. Как считает следствие, с января 2015 года по декабрь 2017 года 60-летний мужчина незаконно привлекал работников Курганского отдела материально-технического обеспечения к выполнению строительных и хозяйственных работ на принадлежащем ему приусадебном участке в период выполнения ими своих служебных обязанностей. Это повлекло необоснованную выплату указанным работникам денежных средств из фонда оплаты труда ОАО "РЖД". Указанное преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Курганской области.

07.03.2018 14:45 Мск | Курган | Михаил Белокрылов

16:45 Екб





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В Кургане будут судить бывшего железнодорожного начальника, который заставлял подчиненных строить ему дачу в рабочее время