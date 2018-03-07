В Кемеровской области пресекли деятельность ночного клуба, в котором продавали наркотики

В Кемеровской области пресечена деятельность нелегального ночного клуба, в котором продавали наркотики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ночном клубе, помимо танцпола и бара, имелись потайные комнаты, где посетители употребляли запрещенные вещества.

"На момент появления оперативников и спецназа в заведении находились более 40 человек, все они были направлены на медицинское освидетельствование. В результате у пятерых посетителей подтвердилось состояние опьянения от потребления синтетических наркотиков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 11 участников вечеринки – мужчины и женщины в возрасте от 25 до 35 лет – отказались от прохождения диагностики. Владельцем заведения оказался 30-летний мужчина, он арендовал помещение специально для организации частных вечеринок. При этом юридически данную деятельность он никак не оформил.

"Кроме того, в ходе проведения мероприятия была задержана сотрудница нелегального заведения. Она продавала клиентам экстази", - добавили в полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело о "незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".