В деле уфалейского лесничего выявлен еще один эпизод получения взятки

В деле руководителя Уфалейского лесничества Александра Лукьянова появился дополнительный эпизод получения взятки.

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В июне 2017 года обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в сумме 200 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за совершение действий входящих в его должностные обязанности, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас выяснилось, что сумма взяток, полученных лесничим от представителя данной организации на протяжении нескольких лет превысила 3 млн рублей.

"По ходатайству следователя СК судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.