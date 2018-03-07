В Магнитогорске экс-директора дорожного муниципального учреждения будут судить за взятки и мошенничество

Экс-директор муниципального бюджетного учреждения "Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска" Максим Безгодов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, мошенничестве и легализации денежных средств. Уголовное дело поступило в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правобережного районного суда.

По версии следствия, в июне 2016 года Безгодов получил взятку в особо крупном размере за способствование совершению действий в пользу ООО "БашСпецСтройматериалы" при поставке асфальтобетонной смеси в рамках заключенных муниципальных контрактов. В мае 2015 года он получил деньги в значительном размере за способствование совершению действий в пользу ООО "Фирма Экстремал" за оказание услуг по обследованию и очистке дна акватории пляжей.

Кроме того, в 2015 году, как считает следствие, обвиняемый совершил хищение денежных средств, причинив бюджету города Магнитогорска материальный ущерб в размере 72 тыс. руб.