"Поставим жирную точку". ЦИК отказался снимать с выборов Грудинина

Глава ЦИК Элла Памфилова отказалась снимать с выборов кандидатуру директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина. Как сообщают РИА "Новости", Элла Памфилова заявила, что больше к вопросу отказа в регистрации кандидата от КПРФ она возвращаться не намерена.

"Чтобы у наших избирателей не создавалось ощущения того, что незаслуженно, несправедливо, от страха или еще от чего-то одного из кандидатов просто так испугались, что дальше некуда. Давайте поставим жирную точку в отношении всех этих счетов кандидата Павла Николаевича Грудинина", - цитирует агентство Памфилову.

При этом Памфилова отметила, что данные о заграничные счетах кандидата от КПРФ ЦИК обязан будет разместить на информационных плакатах на каждом избирательном участке.

Напомним, что в очередной раз вопрос о снятии кандидатуры Грудинина с выборов был поднять после того как Центризбирком получил от ФНС информацию об имевшихся у Грудинина на момент выдвижения — по состоянию на 31 декабря 2017 года — 13 счетах в Швейцарии. При этом в ЦИК заявили, что Центральная избирательная комиссия не имеет оснований рассматривать вопрос об отмене его регистрации, поскольку полагается на подписанное кандидатом и поданное при регистрации заявление о том, что зарубежными финансовыми инструментами он не обладает.

Доверенное лицо Павла Грудинина, член СПЧ Максим Шевченко выразил неудовлетворенность заявлением ЦИК.

"ЦИК участвует в информационной кампании. Других заявлений у меня нет. Очень жаль, что Элла Александровна заняла такую позицию. Всегда считал ее человеком более демократичных взглядов и человеком, который способен удержать в узде все страсти избирательного процесса. У меня вопрос к ее заместителям, на каком они основании делали тогда все эти заявления, порочили нашего кандидата и фактически участвовали в кампании на стороне оппонентов? В чем тогда нейтральная позиция ЦИК?" - заявил Шевченко Накануне.RU.