"Газпром" предложил "Нафтогазу" провести встречу для обсуждения деталей расторжения контрактов

"Газпром" предложил "Нафтогазу Укарины" провести встречу для обсуждения вопроса расторжения контрактов между компаниями, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"По вопросу расторжения контрактов на поставку и на транзит газа я хотел бы прокомментировать, что "Газпром" не только направил 5 марта сего года уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон", — приводит его слова Газета.ру

Ранее сообщалось, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, которое и привело к запуску процедуры расторжения контрактов.