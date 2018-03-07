Кунгурячка получила 60 тысяч: поскользнулась возле массажного салона, упала, получила различные переломы

Судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу кунгурячки, пострадавшей на пути к массажисту, передает корреспондент Накануне.RU.

Направляясь к массажисту, кунгурячка на входе в здание упала и получила травмы. Помочь ей вызвался таксист. Он попытался поднять женщину, но не смог этого сделать даже вместе с вызванным на подмогу коллегой. В итоге пермячку госпитализировали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

Один из таксистов тоже упал на том же месте. В суде арендатор помещения, который должен был чистить от наледи вход, утверждала, что клиентка пострадала из-за того, что на ее обуви не было протектора. В итоге ее обязали заплатить пострадавшей 60 тыс. руб. Деньги удалось взыскать только после того, как приставы запретили бизнесвумен выезжать за границу.