В самолете с Явлинским на борту произошла разгерметизация

В самолете, на котором лидер "Яблока", кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский возвращался из Грозного в Москву, произошла разгерметизация.

Инцидент произошел во вторник, 6 марта. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь партии Игорь Яковлев, самолет уже подлетал к аэропорту, когда пилот объявил о разгерметизации салона, после чего самолет стал резко снижаться.

По его словам, это вызвало неприятные ощущения у пассажиров, "люди просто хватались за головы, у кого-то шла кровь из ушей, встречали самолет три скорые".

У Григория Явлинского, сообщил пресс-секретарь Яблока", просто сильно заложило уши. Он до сих пор испытывает в связи с этим дискомфорт, но в целом с кандидатом в президенты все в порядке, добавил Яковлев.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что экипаж самолета "Боинг-737" доложил о чрезвычайной ситуации на борту - разгерметизации самолета и запросил экстренное снижение с высоты 8000 метров до эшелона порядка 3000 метров. Пилотам удалось на низком эшелоне дотянуть до аэродрома назначения в Москве. Самолет благополучно приземлился во Внуково.