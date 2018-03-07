В серовском общежитии опять выросла сосулька из фекалий

В Серове, в одном из домов в третий раз "выросла" сосулька из фекалий. ЧП произошло в одном из блоков общежития по улице Белореченской. Об этом газете "Глобус" сообщили жители общежития со словами: "У нас снова фекалии начали просачиваться".

В результате прокуратура внесла преставление в адрес управляющей компании, потребовав устранить протечку и ее последствия. Ситуация в этом доме находится на контроле прокуратуры

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, первую - двухметровую сосульку ликвидировали в начале февраля 2017 года, но на ее месте выросла другая. О ситуации были в курсе в местной администрации, однако, долгое время не расселяли дом, ссылаясь на то, что для переселения в другое жилье, нужно иметь регистрацию.

Прокуратура провела проверку общежития, где выросла сосулька из фекалий и нашла нарушения в деятельности управляющей компании "Федерация" и администрации города. В адрес УК и администрации города были внесены представления.

Кроме того, территориальное подразделение Роспотребнадзора в отношении юрлица возбудило административное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений".

В апреле 2017 года стало известно, что прокуратура осталась недовольна сроками расселения многоквартирного дома и подала иск в суд. Было возбуждено административное дело.