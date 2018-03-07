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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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В серовском общежитии опять выросла сосулька из фекалий
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фекалии в общежитии, Серов (2018) | Фото: serovglobus.ru

В Серове, в одном из домов в третий раз "выросла" сосулька из фекалий. ЧП произошло в одном из блоков общежития по улице Белореченской. Об этом газете "Глобус" сообщили жители общежития со словами: "У нас снова фекалии начали просачиваться".

фекалии в общежитии, Серов(2018)|Фото: serovglobus.ru

В результате прокуратура внесла преставление в адрес управляющей компании, потребовав устранить протечку и ее последствия. Ситуация в этом доме находится на контроле прокуратуры

фекалии в общежитии, Серов(2018)|Фото: serovglobus.ru

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, первую - двухметровую сосульку ликвидировали в начале февраля 2017 года, но на ее месте выросла другая. О ситуации были в курсе в местной администрации, однако, долгое время не расселяли дом, ссылаясь на то, что для переселения в другое жилье, нужно иметь регистрацию.

Прокуратура провела проверку общежития, где выросла сосулька из фекалий и нашла нарушения в деятельности управляющей компании "Федерация" и администрации города. В адрес УК и администрации города были внесены представления.

Кроме того, территориальное подразделение Роспотребнадзора в отношении юрлица возбудило административное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений".

В апреле 2017 года стало известно, что прокуратура осталась недовольна сроками расселения многоквартирного дома и подала иск в суд. Было возбуждено административное дело.

Другие новости по темам: сосулька, фекалии, Серов, прокуратура, жители
07.03.2018 14:19 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:19 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.04.2017 10:12 Мск
Прокуратура осталась недовольна сроками расселения уральского общежития, где росли "ледяные скульптуры" из фекалий

Ранее 15.03.2017 09:26 Мск
Жителям общежития в свердловском городе, где "выросла" сосулька из фекалий, предложили переехать в худшие условия

Ранее 07.03.2017 14:26 Мск
Жители вотчины УГМК принесли местным чиновникам кусок фекальной сосульки

Ранее 03.03.2017 08:43 Мск
После проверки уральского общежития, в котором растут ледовые скульптуры из фекалий, возбуждено дело

Ранее 02.03.2017 14:40 Мск
Прокуратура нашла нарушения в уральской вотчине УГМК, где с потолка общежития растет сосулька из фекалий

Ранее 13.02.2017 15:28 Мск
В Серове сосулька из фекалий начала таять на электропроводку и в жилые помещения

Ранее 10.02.2017 08:56 Мск
Жильцам уральского общежития, где растут сосульки из фекалий, могут предоставить другое жилье

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Ранее 02.02.2017 12:25 Мск
В вотчине УГМК в одном из домов "выросла" двухметровая сосулька из фекалий








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В серовском общежитии опять выросла сосулька из фекалий
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