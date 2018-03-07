В Магнитогорске суд оставил под стражей главврача-депутата

В Магнитогорске суд продлил срок содержания под стражей главному врачу городской больницы №2 и депутату Артему Черепанову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Черепанов останется под арестом до 12 апреля.

2 марта ему было предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

Напомним, в октябре Черепанову было предъявлено обвинение в получении взятки. Следствие считает, что Черепанов в период с 2015 по 2016 годы неоднократно получал взятки от сотрудников своей больницы за оказание им общего покровительства. Общая сумма взяток превышает 1,3 млн рублей.