В Нижнем Тагиле трое подростков устроили погром на кладбище: поврежден 41 памятник

Сотрудники нижнетагильского гарнизона полиции по "горячим следам" раскрыли погром на кладбище в селе Покровское Пригородного района, последствия которого были обнаружены 6 марта. В общей сложности неизвестные повредили 41 памятник.

"Вандалами оказались трое подростков-семиклассников из местной общеобразовательной школы – два Александра и Кирилл. Их доставили в райотдел для опроса в присутствии законных представителей", - рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в установлении личностей подозреваемых были задействованы сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних. Весомую помощь в этом органам внутренних дел оказали и местные жители. Задержали юных злоумышленников по полученным приметам: как выяснилось, надгробные плиты они повредили из баловства.

"Очевидно, что данное ЧП произошло по причине недостаточного внимания к детям в плане воспитательного процесса как со стороны педагогов школы, так и родителей. Подростки воспитываются в полных многодетных семьях, ранее в поле зрения полиции они не попадали. В связи с тем, что нарушители не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, они будут поставлены на профилактический учет. Кроме того, в ОВД решается вопрос о привлечении законных представителей юношей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сыновей, а также о направлении в учебное заведение соответствующего представления для организации необходимой работы с детьми. Родственники усопших людей, на чьих могилах поглумились задержанные, имеют право обращаться в суд с исковыми заявлениями для возмещения причиненного ущерба", - отметил полковник Горелых.

Более подробные и точные обстоятельства случившегося сейчас устанавливают сотрудники отдела полиции №21 МУ МВД России "Нижнетагильское".