Пермяк 11 лет насиловал детей в подъездах

Готово к суду дело 55-летнего пермяка, который много лет использовал детей для сексуальных утех, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, преступник "работал" в различных городах края и районах Перми 11 лет – с 2005 по октябрь 2016 гг. В подъездах домов он нападал на детей и совершал насильственные действия сексуального характера.

В рамках дела прошла психиатрическая экспертиза, согласно которой, пермяк страдает различными расстройствами сексуального предпочтения. Однако это не мешает ему предстать перед судом, что вскоре и случится.