В Екатеринбурге почти на месяц закроют проезд по улице Патриса Лумумбы

В Екатеринбурге с 13 марта по 10 апреля будет закрыто движение по улице Патриса Лумумбы на Вторчермете, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Для проезда транспорта будет закрыт участок от улицы Братской до улицы Палисадной. Коммунальщики в это время займутся переустройством инженерных сетей в рамках капитального ремонта.

Объехать ремонтируемый участок можно по улице Зенитчиков.