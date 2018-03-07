Дольщики Первого пермского микрорайона сформировали правление ЖСК

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
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Новости
07.03.2018 14:01 Мск (16:01 Екб)
общество | Пермский край
Дольщики Первого пермского микрорайона сформировали правление ЖСК
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(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

На собрании дольщиков Первого пермского микрорайона участниками был утвержден Устав жилищно-строительного кооператива (ЖСК), состав правления из пяти человек, а также сформирована ревизионная комиссия, которая будет осуществлять внутренний аудит кооператива. Как сообщает краевой минстрой, председателем ЖСК общим решением была выбрана Наталья Трушникова.

Важно отметить, что утвержденный в данной редакции Устав позволит ЖСК обратиться за предоставлением мер поддержки, предусмотренных постановлением правительства Пермского края 617-П.

Также на собрании было принято решение о том, что ПАИЖК окажет юридическую поддержку в государственной регистрации жилищно-строительного кооператива. В свою очередь, краевой Минстрой готов оказать ЖСК правовое и бухгалтерское сопровождение, обеспечить оформление земельных участков, необходимых для достройки домов.

Напомним, 30 января дольщиками Первого пермского микрорайона было принято решение о создание ЖСК.

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07.03.2018 14:01 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
16:01 Екб


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Дольщики Первого пермского микрорайона сформировали правление ЖСК
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