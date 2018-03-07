Дольщики Первого пермского микрорайона сформировали правление ЖСК

На собрании дольщиков Первого пермского микрорайона участниками был утвержден Устав жилищно-строительного кооператива (ЖСК), состав правления из пяти человек, а также сформирована ревизионная комиссия, которая будет осуществлять внутренний аудит кооператива. Как сообщает краевой минстрой, председателем ЖСК общим решением была выбрана Наталья Трушникова.

Важно отметить, что утвержденный в данной редакции Устав позволит ЖСК обратиться за предоставлением мер поддержки, предусмотренных постановлением правительства Пермского края 617-П.

Также на собрании было принято решение о том, что ПАИЖК окажет юридическую поддержку в государственной регистрации жилищно-строительного кооператива. В свою очередь, краевой Минстрой готов оказать ЖСК правовое и бухгалтерское сопровождение, обеспечить оформление земельных участков, необходимых для достройки домов.

Напомним, 30 января дольщиками Первого пермского микрорайона было принято решение о создание ЖСК.