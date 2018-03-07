В Кургане оцепили улицу из-за подозрительного предмета в "Сбербанке"

В Кургане оцепили улицу Куйбышева - в "Сбербанке" подозрительный предмет, передает корреспондент Накануне.RU.

На место прибыли все оперативные службы города: полиция, скорая помощь, пожарные. Сотрудников "Сбербанка" по адресу Куйбышева, 72 срочно эвакуировали. Полиция уже перекрыла тротуар, чтобы ограничить доступ пешеходов в опасную зону. В данный момент сотрудники ГИБДД эвакуируют припаркованные машины. Также полицейские планируют перекрыть автомобильное движение на участке от улицы Пичугина до Пролетарской.

В "Сбербанке" Накануне.RU подтвердили информацию о бесхозном предмете.

На место прибыли кинологи, которые проверили "подозрительную сумку". Она оказалось пустой. В настоящий момент оцепление снято, а сотрудники банка вернулись на рабочие места.