В Пермском крае выявлено 6 типовых ошибок и нарушений, совершаемых застройщиками

На Общественном совете при министерстве строительства Пермского края обсудили типовые ошибки, допускаемые застройщиками. По результатам обращений в краевой минстрой граждан и различных организаций, чьи интересы и права были нарушены в результате действий строителей, ведомством был выявлен ряд типовых нарушений девелоперов при строительстве жилых и инфраструктурных объектов. "Наша основная задача – пройтись по этим нарушениям, выявить основные тенденции, чтобы в дальнейшем их избежать", - отметил первый заместитель председателя правительства - министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин.

На Совете присутствовали и представители общественности. "Целью мероприятия было выстраивание диалога между застройщиками и властью. Пока удалось выслушать позиции сторон, но встречи должны проводиться не раз в месяц, а регулярно, - прокомментировал итоги Общественного совета глава Пермской ТПП Олег Жданов. - Мы должны двигаться к одной цели – к комфортному городу. Планы застройщиков, инвесторов и властей разных уровней не должны противоречить друг-другу, тогда регион сможет развиваться на ровне с более прогрессивными территориями".

Так, за последний год по итогам проверок минстроем было выделено 6 типовых ошибок и нарушений застройщиков. Среди них - строительство на двух и более земельных участках с разными видами разрешенного использования, а также размещение элементов благоустройства (детские игровые, спортивные площадки, проезды, подъезды) и парковок на иных земельных участках, не предназначенных под строительство многоквартирного дома. Примером такого нарушения является жилой комплекс "Солнечный город" в Перми.

"Во время строительства жилого комплекса его территория постоянно сокращалась. В результате мы уже год назад заселились в свои квартиры, но мест под парковку практически нет. Также есть проблемы с проездом к одному из домов", - отметил дольщик этого дома Константин Грачев.

Также к массовым нарушениям министерство строительства и архитектуры Прикамья отнесло строительство на земельных участках с нарушениями ограничений, установленных зонами с особыми условиями использования (зоны охраны памятников, приаэродромные территории и т.д.); несоответствие градостроительных планов, представленных застройщиками, проекту планировки участка и правилам землепользования и застройки; строительство с нарушениями норм противопожарной безопасности и социальной обеспеченности.

По словам директора школы в п. Кондратово Елены Каменских, из-за активной застройки в этом году набрали восемь первых классов, а в следующем ожидается десять. "Школа настолько переполнена, что страшно выходить во время перемены в коридор. Даже приходится отказывать родителям в переводе в их школу, так как в классах и так уже по 30 человек. Если мы возьмём 31-ого, то это нарушит все нормативы. Поэтому с нетерпением ждём, когда построят школу в посёлке Медовый", - пояснила директор.

По итогам заседания Общественного совета минстроем было принято решение о создании административной комиссии. Она обеспечит открытость и публичность результатов проверок соблюдения законодательства градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

Как отмечают в краевом минстрое, в повестку следующего заседания совета войдет обсуждение проектов региональных нормативов градостроительного проектирования и способов снижения административных барьеров при выдаче разрешения на строительство застройщикам.