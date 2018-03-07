Депутаты Добрянки не стали рассматривать вопрос преобразования в городской округ

Депутаты Добрянки не стали рассматривать вопрос о создании городского округа, сообщает "Ъ". Вопрос не был внесен в повестку поскольку за рассмотрение проекта проголосовали девять человек, вместо необходимых 11. Председатель думы Рудольф Шилов воздержался от голосования, двое депутатов проголосовали "против".

Вопрос о создании городского округа предложила думская фракция "Единая Россия". По мнению главы фракции Васиба Казымова, объединение города с поселениями позволит сэкономить средства муниципального бюджета и создать единый центр принятия решений.

Заместитель председателя городской думы Ариадна Язвинская считает, что инициатива "единороссов" пока не готова к рассмотрению из-за недостаточной проработки вопроса.