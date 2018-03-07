В Чечне потерпел крушение вертолет с силовиками, есть жертвы

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне, на границе с Грузией, по предварительным данным, есть погибшие.

"По предварительной информации, есть погибшие - до 8 человек. Эти данные уточняются", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

Телеграм-канал Mash приводит другие данные о погибших. "По последним данным, при крушении вертолета в Чечне возле села Шатой погибли два человека, ещё один ранен. Судьба четверых неизвестна", - говорится в сообщении.

РИА Новости сообщает, что на борту находилось девять человек, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе.

Предположительно, вертолет принадлежит пограничной службе.