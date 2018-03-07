В Югре ищут свидетелей того, как высокопоставленный сотрудник Следственного комитета сбил сургутянку

В рамках расследования дела о смерти сургутянки под колесами "Мерседеса" высокопоставленного сотрудника СК следователи призывают возможных свидетелей происшествия обратиться к ним и поделиться информацией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления Следственного комитета.

Свидетели могут обращаться 950-502-74-52, 902-814-74-23, (3467) 32-48-01.

Напомним, авария произошла в ночь с 11 на 12 ноября 2016 г. и.о. главы Сургутского межрайонного следственного отдела, управляя личным автомобилем, в районе торгового центра "Аура" в Сургуте сбил 45-летнюю женщину. Она умерла от травм. Сургутянка шла вдоль дороги вне пешеходного перехода в попутном транспорту направлении. На ней была одежда темного цвета без светоотражающих элементов.