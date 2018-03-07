Путин: США грубо и нагло обманули Россию перед госпереворотом на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о "грубом и наглом обмане" со стороны властей США в феврале 2014 года, перед государственным переворотом на Украине.



"В этот же момент к нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, - я сейчас говорю почти дословно просьбу, - чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: хорошо. Через день был совершен государственный переворот" - сказал Путин в фильме "Миропорядок 2018", основанном на нескольких интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

По словам президента, со стороны Вашингтона была "полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот".

"Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали - знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, - что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", -сказал Путин.

Отвечая на вопрос Соловьева, в первый ли раз США обманули Россию, президент сказал: "Так грубо и нагло - пожалуй, в первый".

Он подчеркнул, что, фактически Америка своими руками совершила этот переворот, поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю киевскую власть - "они загнали себя в угол".