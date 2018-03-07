Куйвашев поручил обеспечить безопасность свердловчан в праздники, на которые объявлено штормовое предупреждение

Губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность жителей Свердловской области в предстоящие праздничные дни, когда синоптики обещают неблагоприятные погодные условия. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

"Предстоящие продолжительные выходные обязывают нас с особой ответственностью отнестись к вопросам обеспечения безопасности жителей Свердловской области, объектов коммунальной инфраструктуры. Прошу руководителей всех профильных структур и ведомств усилить контроль за ситуацией на территории региона", - отметил Куйвашев.

Учитывая неблагоприятный прогноз погоды особое внимание будет уделено вопросам безопасности на дорогах, в том числе, перевозке организованных групп детей и своевременной очистке трасс от снега и наледи.

Напомним, на Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается усиление ветра до 25 м/с. В МЧС предупреждают, что из-за сильных порывов ветра возможны аварии на объектах энергетики, а также повреждения кровли жилых домов и строений.