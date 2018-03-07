В сети появляются новые видео ярких вспышек в небе над Уралом

В интернете продолжают появляться видео, которые удалось снять очевидцам ярких вспышек в небе над Уралом вчера поздно вечером.

Напомним, что "суперболид" пролетает над Екатеринбургом уже второй раз за неделю. Первая вспышка была замечена 4 марта в районе Екатеринбурга и Челябинска.

Судя по видеозаписям, опубликованным в сети, "метеор" наблюдался в небе не более пяти секунд, после чего небо озарилось ярким светом.

Помимо столицы Урала, появились видеозаписи из следующих населенных пунктов в трех регионах УрФО: Ирбит, Каменск-Уральский (Свердловская область), Копейск (Челябинская область), Тамакульское (Курганская область).

Как рассказал Накануне.RU доцент физико-технического института Уральского федерального университета, член Комитета по метеоритам РАН Виктор Гороховский, это однозначно был болид. О том, было ли космическое тело метеоритом, сейчас судить нельзя. Возможно, на Земле будут найдены следы пролета небесного "гостя", и тогда появятся данные для исследований.

Болид - это метеор яркостью не менее −4m (ярче, чем планета Венера), либо имеющий заметные угловые размеры. Особо яркие болиды иногда называют суперболидами. Болиды часто оставляют яркий след (хвост) из пыли и ионизованных газов. Метеориты перед выпадением на Землю видны как болиды. Полет может сопровождаться звуком и/или нарушением радиосвязи.