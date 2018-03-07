Экс-сотрудника ФСИН судят за "учебный спарринг", в котором тюменец получил ушиб головного мозга

Бывшего заместителя начальника отдела специального назначения тюменского управления ФСИН судят за спарринг, в котором пострадал кандидат в сотрудники организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

По версии следствия, трагедия произошла днем 5 мая 2017 г. 22-летний тюменец прибыл на территорию управления для сдачи экзамена по физподготовке. Обвиняемый приказал подчиненным провести тренировочный рукопашный бой. По итогам спарринга кандидат в сотрудники управления получил тяжелые травмы, он стал инвалидом первой группы. Дело ушло в суд.

Напомним, по информации тюменца Дмитрия Мотошина, днем 5 мая молодой человек получил ушиб головного мозга во время "учебного спарринга" по схеме "один против трех". С 5 мая по 9 июня жертва экзамена была в коме. Позже несостоявшийся сотрудник УФСИН был переведен в палату интенсивной терапии. Спортсмен, который всю жизнь готовил себя к служению в силовых структурах, теперь останется инвалидом. После выписки ему предстоял курс реабилитации ценой в 6 – 8 млн руб.

Так пострадавший мог заниматься до трагедии

Таким стал после