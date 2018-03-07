На оснащение детских поликлиник в Свердловской области выделят 236 млн рублей

Свердловская область в 2018 году получит дополнительно 236 млн руб. из федерального бюджета на дооснащение детских поликлиник, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, средства пойдут на улучшение материально-технической базы детских поликлиник региона, в частности, будет приобретено медицинское оборудование и проведены ремонты помещений. В настоящий момент определяется список лечебных учреждений, которые нуждаются в ремонте и новом оборудовании.

"Выделено 2,5 миллиарда рублей дополнительно для создания передвижных медицинских пунктов обслуживания, на закупку транспорта, на приобретение соответствующего оборудования", - сказал Владимир Путин 2 марта на медиа-форуме ОНФ "Правда и справедливость".