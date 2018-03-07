Суд в Орловской области приговорил к 11 годам колонии экс-полицейского, убившего сожительницу

Бывший начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Мценский" Владимир Свиридов признан виновным в убийстве сожительницы и приговорен к 11 годам заключения. Такое решение вынес суд в Орловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Между Свиридовым и его сожительницей 7 апреля 2017 года произошел конфликт, в ходе которого он ее избил. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Отмечается, что ранее, в августе 2015 года, Свиридов нанес удар кулаком в область лица потерпевшей. В результате указанных действий ей был причинен вред здоровью средней тяжести. По данному факту тогда было возбуждено уголовное дело, которое затем было прекращено из-за истечения сроков давности.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Владимира Свиридова и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденный лишен специального звания полковник полиции.