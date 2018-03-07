КХЛ перенесла начало полуфиналов Восточной конференции из-за выборов президента России

Континентальная хоккейная лига перенесла дату начала полуфинальных серий плей-офф Восточной конференции из-за выборов президента России. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

"В связи с проведением 18 марта 2018 года выборов президента Российской Федерации, Лига, в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о корректировке сроков проведения матчей 1/2 финала Восточной конференции.

Матчи полуфиналов Востока состоятся: 16, 17, 20, 21, 23, 25 и 27 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что матчи полуфинальной серии Западной конференции пройдут без изменений.

Напомним, ранее из-за выборов президента были перенесены сразу четыре матча чемпионата России по футболу.