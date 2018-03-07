В Перми экс-ректор фармакадемии отправится в колонию общего режима за кражу 25 миллионов

Суд наказал 57-летнюю экс-ректора пермской фармакадемии за кражу 25 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Согласно приговору, она получила четыре года полонии общего режима со штрафом в 400 тыс. руб. Ее соучастница по одному из преступлений получила три года условно и штраф в 300 тыс. руб.

Напомним, деньги ректор "увела" под видом целевых субсидий на покупку основных средств, капремонт, "стимулирующие" для сотрудников, в том числе и тех, кто был трудоустроен формально. Одну из махинаций она совершила вместе со знакомой. Директор фирмы занималась изготовлением фальшивых счетов, товарно-транспортных накладных. Главу вуза уволили приказом министра здравоохранения Вероники Скворцовой.