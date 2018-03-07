Путин: Распад СССР послужил косвенной причиной кризиса на Балканском полуострове и войны в Ираке

Развал Советского Союза привел к серьезным изменениям расклада сил на планете и послужил косвенной причиной кризиса на Балканском полуострове и вооруженного конфликта в Ираке, заявил президент России Владимир Путин в фильме "Миропорядок 2018".

По словам президента, старый миропорядок, созданный после Второй мировой войны на основе того расклада сил, "фактически почил в Бозе", и отсюда весь нигилизм в отношении международного права, роли Организации Объединенных Наций.

После этого, отметил Путин, и произошел целый ряд событий: поддержка радикализма на Кавказе, бомбардировки Югославии в 1999 году без санкций Совбеза ООН, а также конфликт в Ираке.

"Потом Афганистан, потом Ирак, две волны расширения НАТО подряд. Ну, вот вам, пожалуйста, одно за другим посыпалось. Как бы нежданно-негаданно, но надо было этого ожидать", - добавил президент.

"А мы проявили, как бы это так помягче выразиться, по меньшей мере, некомпетентность и непонимание того, что будет с миром и со страной происходить после вот этого нашей, я бы сказал, односторонней сдачи позиций", - заявил Путин.

Отметим, президент РФ не раз касался темы развала СССР в своих выступлениях. В 2005 году в ходе послания Федеральному собранию Путин называл распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой века. 3 марта 2018 года, на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде, он заявил, что хотел бы предотвратить развал СССР.