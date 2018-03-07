Борис Дубровский отправил в отставку замминистра экономического развития Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский уволил заместителя министра экономического развития Челябинской области Артема Новикова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Освободить Новикова Артема Владимировича от замещаемой должности заместителя Министра экономического развития Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 12 марта 2018 года по инициативе гражданского служащего", - говорится в документе.

Стоит отметить, что Новиков работает в должности замминистра экономического развития с марта 2014 года.