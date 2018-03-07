Борис Дубровский отправил в отставку замминистра экономического развития Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский уволил заместителя министра экономического развития Челябинской области Артема Новикова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Освободить Новикова Артема Владимировича от замещаемой должности заместителя Министра экономического развития Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 12 марта 2018 года по инициативе гражданского служащего", - говорится в документе.
Стоит отметить, что Новиков работает в должности замминистра экономического развития с марта 2014 года.