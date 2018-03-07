Российская футбольная премьер-лига поможет "Амкару" сменить газон

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) окажет содействие пермскому "Амкару" при смене газона на пермском стадионе "Звезда", сообщает ТАСС со ссылкой на главу лиги Сергея Прядкина.

"Полю в Перми пять лет, принято решение о замене газона - это как резина на автомобиле. Еще прошлым летом мы рекомендовали использовать [резиновую] крошку в большом объеме, но руководство не выполнило эти рекомендации. Мы окажем клубу содействие в замене газона", - приводит издание слова главы лиги.

Как сообщало Накануне.RU, матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и тульским "Арсеналом" был перенесен в Уфу, поскольку совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу признала не соответствующим принятым стандартам газон стадиона "Звезда". Комиссия выяснила, что на поле не достает гранулята - синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля. Как пояснили в клубе, стадион лишился синтетической крошки из-за обильных снегопадов в Перми.

Проводить домашние матчи на своем стадионе "Амкар" не может до исправления ситуации. Засыпать крошку можно только при плюсовой температуре и сухой погоде, так что в ближайшие дни исправить ситуацию невозможно.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе клуба, для своих болельщиков "Амкар" организует бесплатный автобусный выезд на матч с "Арсеналом", который состоится 9 марта в Уфе на стадионе "Нефтяник" и начнется в 16.00. Отправление – 8 марта в 23.00 от стадиона "Звезда". Возвращение в Пермь – сразу после окончания игры. Посещение матча для поклонников "Амкара" будет бесплатным