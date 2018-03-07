Путин на встрече с женщинами-предпринимателями: Хорошее место мы выбрали, но опасное

В ходе сегодняшнего визита в Самарскую область президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами-предпринимателями. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, мероприятие прошло на Самарском булочно-кондитерском комбинате.

"Хорошее место мы выбрали для встречи, но опасное. Трудно удержаться, уж больно продукция хороша", - пошутил Путин.

Он напомнил, что встреча проходит в преддверии 8 Марта, поэтому поздравил бизнес-леди с этим праздником и пожелал им всего самого доброго.

"Вчера на встрече в Нижнем Тагиле с ребятами и девушками, которые выбрали для себя инженерное направление, выбрали рабочие специальности, так, вскользь, затронули и вопрос о том, есть ли, существуют ли сегодня женские и мужские профессии. Не знаю, заметили ли вы, было ли это в СМИ. Видите, их там тоже это интересует. Судя по тому, что у нас за встреча сегодня, судя по тому, кто здесь собрался, совершено ясно, что эта грань абсолютно стирается, потому что для того, чтобы быть или крупным акционером, или даже миноритарием, но все-таки активным миноритарием, быть руководителем производства – это требует особых качеств, прежде всего лидерских качеств. И мне кажется, что для женщин это вполне свойственно, и даже есть преимущество определенное, потому что все-таки мужчина, так скажем, пожестче. А если лидерские качества сочетаются с женскими – в прямом смысле этого слова – чертами характера, то результат часто бывает гораздо выше, чем просто пробивные возможности крепких мужчин", - сказал Владимир Путин.

Президент выразил уверенность, что разговор будет предметный.

"Даже немножко побаиваюсь, потому что вы люди конкретные, работающие, сталкивающиеся с проблемами, которые возникают в ходе этой работы. Но мы постараемся, я и исполняющий обязанности губернатора, помощники здесь присутствуют, полпред, – мы все вместе постараемся достойно представить мужскую часть человечества в этой беседе", - заявил в начале встречи Путин.

В завершение вступительного слова он еще раз поздравил женщин с наступающим праздником.