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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Путин на встрече с женщинами-предпринимателями: Хорошее место мы выбрали, но опасное
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Владимир Путин на встрече с женщинами-предпринимателями (2018) | Фото: пресс-служба президента России

В ходе сегодняшнего визита в Самарскую область президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами-предпринимателями. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, мероприятие прошло на Самарском булочно-кондитерском комбинате.

"Хорошее место мы выбрали для встречи, но опасное. Трудно удержаться, уж больно продукция хороша", - пошутил Путин.

Он напомнил, что встреча проходит в преддверии 8 Марта, поэтому поздравил бизнес-леди с этим праздником и пожелал им всего самого доброго.

Владимир Путин на встрече с женщинами-предпринимателями(2018)|Фото: пресс-служба президента России

"Вчера на встрече в Нижнем Тагиле с ребятами и девушками, которые выбрали для себя инженерное направление, выбрали рабочие специальности, так, вскользь, затронули и вопрос о том, есть ли, существуют ли сегодня женские и мужские профессии. Не знаю, заметили ли вы, было ли это в СМИ. Видите, их там тоже это интересует. Судя по тому, что у нас за встреча сегодня, судя по тому, кто здесь собрался, совершено ясно, что эта грань абсолютно стирается, потому что для того, чтобы быть или крупным акционером, или даже миноритарием, но все-таки активным миноритарием, быть руководителем производства – это требует особых качеств, прежде всего лидерских качеств. И мне кажется, что для женщин это вполне свойственно, и даже есть преимущество определенное, потому что все-таки мужчина, так скажем, пожестче. А если лидерские качества сочетаются с женскими – в прямом смысле этого слова – чертами характера, то результат часто бывает гораздо выше, чем просто пробивные возможности крепких мужчин", - сказал Владимир Путин.

Президент выразил уверенность, что разговор будет предметный.

Владимир Путин на встрече с женщинами-предпринимателями(2018)|Фото: пресс-служба президента России

"Даже немножко побаиваюсь, потому что вы люди конкретные, работающие, сталкивающиеся с проблемами, которые возникают в ходе этой работы. Но мы постараемся, я и исполняющий обязанности губернатора, помощники здесь присутствуют, полпред, – мы все вместе постараемся достойно представить мужскую часть человечества в этой беседе", - заявил в начале встречи Путин.

В завершение вступительного слова он еще раз поздравил женщин с наступающим праздником.

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07.03.2018 12:31 Мск | Самара | информационная служба Накануне.RU
14:31 Екб


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Путин на встрече с женщинами-предпринимателями: Хорошее место мы выбрали, но опасное
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