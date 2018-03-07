В Россию временно запретили ввозить живую птицу и яйца из нидерландской провинции

Живая птица и яйца из нидерландской провинции Грониннген временно запрещены к ввозу в Россию. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.

Ограничения на импорт введены с 7 марта.

"В связи с регистрацией очага высокопатогенного гриппа птиц на территории Нидерландов с 7 марта 2018 года вводятся временные ограничения на экспорт в РФ из провинции Грониннген Нидерландов живой птицы и инкубационного яйца", - отметили в ведомстве.

Кроме того, Россельхознадзор вводит временный запрет на транзит по территории РФ живой птицы из указанной провинции.