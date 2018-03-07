В Кондинской районной больнице опровергли информацию о проблемах с кардиологическим отделением

Главврач БУ ХМАО-Югры "Кондинской районной больницы" Александр Нештенко опроверг информацию о выводе кардиологической службы из штатного расписания, передает корреспондент Накануне.RU.

"Больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить консультацию кардиолога в БУ "Кондинская районная больница", - говорится в официальном ответе руководства медицинского учреждения.

Напомним, ранее в интернете появилась петиция, автор которой утверждал, что согласно приказу "о внесении изменений в штатное расписание" главврач БУ ХМАО-Югры "Кондинская районная больница" вывел из штатного расписание кардиологическую службу, тем самым ликвидировав ее "даже на бумаге".

"В связи с этим другие службы и отделения медучреждений района не смогут получить консультацию кардиолога", - говорится в тексте обращения.

Отметим, что особой популярностью петиция не пользуется. На момент публикации новости ее подписали всего 29 человек.