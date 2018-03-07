КНР закупит на Ямале 100 тысяч тонн оленьих рогов

Китайский производитель фрампрепаратов Dongluwang подписал протокол о намерении с ямальской компаний "Ныда-Ресурс" о продаже продукции северного оленеводства и декоративных изделий на китайском рынке.

период с 3 по 6 марта китайские бизнесмены побывали в Надыме, Лабытнанги и Салехарде. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО, ведется работа на первым контрактом, предполагающим поставку в Китай партии в 100 тонн оленьих рогов. Взаимодействие будет осуществляться и посредством обмена технологиями, предоставления оборудования и рабочей силы. Перспективным направлением является создание совместных производств и предприятий.

"Для нас основным производственным ресурсом являются оленьи рога и панты, из которых мы производим лекарственные препараты. Надеюсь, что благодаря содействию со стороны ямальского правительства мы организуем совместное производство", – сказал генеральный директор компании "Dongluwang" Сюй Тао, комментируя итоги визита на Ямал.

Начальник управления внешнеэкономических связей департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Иван Тимкин сообщил, что первоначальный период сотрудничества составит два года на основе прямых поставок. Необходимо решить вопросы соответствия технологий обработки рогов и пантов для получения разрешения на экспорт в Китай.

"Мы договорились, что китайская сторона представит нам технологию. Предстоит работа по определению потребности в оборудовании, соответствующем китайским стандартам, нормам и законодательству, чтобы в максимально короткие сроки выйти на китайский рынок. У Ямала есть уже схожий опыт – взаимодействие с финскими партнёрами и получение соответствующих технологий переработки продукции оленеводства позволило двум нашим предприятиям выйти на рынок Европейского союза. Таким же образом мы хотим зайти и на китайский рынок", – сказал Иван Тимкин.