КНР закупит на Ямале 100 тысяч тонн оленьих рогов

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Новости
07.03.2018 12:12 Мск (14:12 Екб)
экономика | Ямало-Ненецкий АО
КНР закупит на Ямале 100 тысяч тонн оленьих рогов
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северный олень (2017) | Фото: транспортная компания КИТ

Китайский производитель фрампрепаратов Dongluwang подписал протокол о намерении с ямальской компаний "Ныда-Ресурс" о продаже продукции северного оленеводства и декоративных изделий на китайском рынке.

период с 3 по 6 марта китайские бизнесмены побывали в Надыме, Лабытнанги и Салехарде. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО, ведется работа на первым контрактом, предполагающим поставку в Китай партии в 100 тонн оленьих рогов. Взаимодействие будет осуществляться и посредством обмена технологиями, предоставления оборудования и рабочей силы. Перспективным направлением является создание совместных производств и предприятий.

"Для нас основным производственным ресурсом являются оленьи рога и панты, из которых мы производим лекарственные препараты. Надеюсь, что благодаря содействию со стороны ямальского правительства мы организуем совместное производство", – сказал генеральный директор компании "Dongluwang" Сюй Тао, комментируя итоги визита на Ямал.

Начальник управления внешнеэкономических связей департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Иван Тимкин сообщил, что первоначальный период сотрудничества составит два года на основе прямых поставок. Необходимо решить вопросы соответствия технологий обработки рогов и пантов для получения разрешения на экспорт в Китай.

"Мы договорились, что китайская сторона представит нам технологию. Предстоит работа по определению потребности в оборудовании, соответствующем китайским стандартам, нормам и законодательству, чтобы в максимально короткие сроки выйти на китайский рынок. У Ямала есть уже схожий опыт – взаимодействие с финскими партнёрами и получение соответствующих технологий переработки продукции оленеводства позволило двум нашим предприятиям выйти на рынок Европейского союза. Таким же образом мы хотим зайти и на китайский рынок", – сказал Иван Тимкин.

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07.03.2018 12:12 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
14:12 Екб


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КНР закупит на Ямале 100 тысяч тонн оленьих рогов
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