Бомж из Уфы убил пермяка и зажил вместе с трупом в одной квартире

38-летнему безработному бомжу из Уфы предъявлено обвинение в убийстве пермяка. Предполагаемый преступник после смерти жертвы стал жить в ее квартире, оставив в ней тело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

По версии следствия, обвиняемый и его бездомная сожительница месяц жили в квартире своего знакомого в микрорайоне Левшино. 23 февраля во время застолья хозяин потребовал от гостей съехать. Вспыхнула ссора. Уфимец избил оппонента, а позже связал его проводами, чтобы тот не мог пожаловаться в полицию или ударить в ответ. Чуть позже пермяк потребовал освободить его. В ответ обидчик ударил его ножом в шею. Рана оказалась смертельной.

После убийства обвиняемый завернул тело в покрывало и вынес его на балкон, планируя унести в лес. Спутнице жизни он запретил сообщать кому-либо о трагедии и выходить из дома. При этом пара осталась жить в той же квартире. Лишь в ночь на 2 марта женщина, воспользовавшись тем, что обвиняемый отвлекся, смогла выйти из квартиры и сообщить о преступлении. Злоумышленника задержали. Он арестован. Расследование продолжается.