У Собчак политическая шизофрения, - МИД Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин увидел политическую шизофрению в намерении кандидата в президенты России Ксении Собчак посетить российский Крым с разрешения Киева. Об этом он написал в Twitter.

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"Придерживаться украинского законодательства для въезда в "оккупированный" Крым - это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на "оккупированной" территории - это точно шизофрения. Конечно, политическая", - написал Климкин.

Он добавил, что для общения с крымскими татарами необходимо приехать в Киев и встретиться с меджлисом (запрещен в России, - прим.).

Климкин также выразил надежду, что Собчак на стороне "цивилизованного мира".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Собчак обратилась в консульство Украины в Москве за разрешением посетить Крым.