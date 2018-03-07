Сообщения сотен пользователей соцсети "Вконтакте" оказались в открытом доступе

Социальная сеть "ВКонтакте" заявила об утечке данных пользователей через небезопасные VPN-сервисы.

В ночь на среду в открытом доступе оказались сообщения 400 пользователей соцсети. Специалисты компании провели анализ инцидента.

"Речь идет об использовании небезопасных VPN-сервисов, которые передают данные третьим лицам - например, сторонним сервисам аналитики", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Представители "ВКонтакте" подчеркнули, что клиенты сервиса веб-аналитики SimilarWeb получили данные лишь 400 пользователей социальной сети, которые могли передать ненадежным VPN-сервисам доступ к своим личным данным. В свою очередь, не все сервисы аналитики фильтруют передаваемую им информацию, таким образом, в том числе персональные данные, могут оказаться общедоступны", - указано в сообщении "ВКонтакте".

Отмечается, что если разрешить ненадежным VPN-приложениям или прокси-сервисам доступ к трафику на устройстве, разработчики сервиса могут получить и передать третьим лицам персональные данные пользователей, включая историю посещений, личные сообщения, информацию об аккаунтах в разных сервисах, данные банковских карт, передает "Интерфакс".

"ВКонтакте" рекомендует не использовать VPN-сервисы от непроверенных разработчиков, а также использовать последнюю версию официального приложения "ВКонтакте" со встроенной защитой от перехвата https-трафика.

Напомним, в феврале сайт соцсети "ВКонтакте" оказался временно недоступен из-за проблем с доступом к сервисам.