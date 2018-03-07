Подозреваемый в похищении школьницы в Волгоградской области арестован на два месяца

Подозреваемый в похищении школьницы в Волгоградской области арестован.

Напомним, 11-летняя девочка из города Камышин пропала без вести 1 марта: она отправилась на занятия в школу, которая располагается в 150 метрах от ее дома, но так туда и не дошла. Ее сотовый телефон также был отключен. Утром 5 марта в ходе проведения поквартирного обхода сотрудниками полиции в квартире, принадлежащей 58-летнему мужчине, была найдена пропавшая девочка. В этот же день злоумышленник был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, сегодня Камышинский городской суд удовлетворил ходатайство следователя СКР об избрании гражданину меры пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться под арестом два месяца.

Видео Следственного комитета России

Напомним, сам мужчина выдвинул версию о том, что утром 1 марта он увидел школьницу, которая находилась на улице одна и плакала. Он остановился, чтобы помочь девочке, после чего та якобы сама села в его автомобиль. Мужчина отвез несовершеннолетнюю к себе домой, но удерживать ее и не думал.

"Установлено, что подследственный проживал один, постоянного места работы не имел, вел асоциальный образ жизни. Кроме того, у него имелась задолженность по кредитам в общей сумме 318 тысяч рублей", - сообщали ранее в следствии.