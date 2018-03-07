В ЦИК пожаловались на "тюменскую накрутку явки"

Тюменские коммунисты направили три жалобы в Центральную избирательную комиссию. Представители кандидата от КПРФ Павла Грудинина попросили ЦИК проверить законность проведения в день выборов президента России концертов, ярмарок и прочих мероприятий, которые, по мнению коммунистов, призваны повысить явку. Однако политологи считают, что прямой взаимосвязи между стимулированием явки и голосованием в пользу определенного кандидата нет, поэтому и ЦИК вряд ли найдет поводы для вмешательства.

Организаторами культурно-массовых акций "к дню выборов" являются правительство Тюменской области и органы местного самоуправления. Внимание уполномоченного представителя партии Алексея Беломоева привлек фестиваль "Тюменская весна", который проводится департаментом культуры Тюменской области совместно с городскими властями.

"В более чем 200 точках, в непосредственной близости с избирательными участками, организаторы устроят ярмарку местных товаропроизводителей со скидками до 30%, развлекательные мероприятия и конкурсы. В качестве призов предусмотрена бытовая техника, мобильные телефоны и билеты на концерт Ёлки и Тимати", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения.

Организаторы фестиваля даже не скрывают, что он непосредственно связан с выборами президента, отмечают коммунисты, о чем свидетельствуют комментарии тюменских чиновников.

Ещё одна акция, которая, по мнению коммунистов региона, направлена на повышение явки - "ЕГЭ с родителями". Её организатором стали департамент образования и науки региона. Как сообщается на сайте органов государственной власти региона, в ходе акции родители выпускников смогут попробовать силы в различных общеобразовательных предметах. Мероприятие в день голосования пройдёт в 150 школах по всей области. Примечательно, что в этих же школах расположены избирательные участки.

В Тобольске на избирательных участках проводится голосование по выбору объекта строительства (благоустройства), рассказывают еще об одной практике коммунисты.

"Тоболяков спросят, какой из объектов спортивной инфраструктуры необходимо построить: бассейн, крытый каток, центр гимнастики, спортивно-оздоровительный комплекс или парк отдыха и спорта. Для этого на территории города сформировано 36 счётных участков, место расположения которых полностью совпадает с избирательными участками по выборам президента. При этом, как следует из положения о проведении голосования, территории счетных участков соотносятся с границами образованных в муниципальном образовании избирательных участков. В прочем, и процесс голосования полностью имитирует выборы: урны, бюллетени, списки избирателей. Стоит отметить, что ЦИК уже отменяла проведение подобного голосования, так называемого "школьного референдума" в Подмосковье", - сообщили в пресс-службе.

Коммунисты считают, что проведение подобного рода акций нарушает принцип добровольности участия граждан в выборах, установленный п. 2 ст. 1 Федерального закона "О выборах президента Российской Федерации".

Как сообщало Накануне.RU, розыгрыши призов в день выборов проводят и в других регионах. Так, на Ямале призы дают за селфи на избирательном участке, в избиркоме заверили, что акция не нарушает законодательство. Чтобы стать победителем викторины "Югре-900!" и получить машину или даже квартиру, заполненную анкету необходимо сдать волонтерам в день выборов, 18 марта. При этом пункты приема будут расположены в непосредственной близости от избирательных участков ХМАО.

Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин считает, что различные розыгрыши действительно могу поднять явку, при этом на легитимность выборов они не влияют - призывов голосовать за конкретного кандидата организаторы не делают.

"Это определенное творчество местных организаторов, которые хотят, чтобы на выборы пришло больше людей, и такая практика есть не только в России. В Андорре избиратели получают бокал вина в качестве поощрения, в других странах наказывают тех, кто не пришел на участок. Мне кажется, что мы, просто привлекая людей на избирательные участки, идем по мягкому пути. После выборов стоит провести анализ влияния таких мероприятий на явку. Вопрос в том, за каких кандидатов проголосуют избиратели, привлеченные на выборы элементами халявы", - рассказал политолог.