Дмитрий Рогозин высоко оценил возможности пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса

Вице-премьер РФ, курирующий "оборонку", Дмитрий Рогозин в рамках рабочего визита в Пермь осмотрел выставку гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На площадке НПО "Искра" свои разработки представили "Искра", "Морион", "НИИПМ", "ПНППК", "Пермский пороховой завод", "Особое КБ "Маяк", Управляющая компания "Чайковский текстиль", "Сорбент", "Пермский завод "Машиностроитель" и "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Комментируя выставку заместитель председателя правительства РФ отметил, что пермские предприятия имеют свою визитную карточку. Прежде всего - это двигателестроение. За последний год были презентованы новые двигатели ПД-14 и ПД-35 – они позволят сделать российскую авиацию экономичной, "пересадить" самолеты с четырех двигателей на два.

"Сейчас у нас другая задача – поднять российский космос. Пермский край в этом плане интересен и привлекателен. Здесь есть своя научная школа, сильные вузы и расширение производства в рамках "Роскосмоса" по двигателестроению", — отметил Дмитрий Рогозин.

Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что на федеральном уровне за последние годы создан целый спектр поддержки предприятий и диверсификации. По словам главы региона предприятиям необходимо помочь сориентироваться в этом многообразии, найти те инструменты, которые именно им важны, и выстроить кооперационные связи.

"Конференция по вопросам ОПК, важна для пермских предприятий. В Пермь приехали представители всех ключевых организаций, ведущих диверсификацию, и под руководством Дмитрия Олеговича рассказали о проделанной работе, своих задачах и планах, получили ответы на вопросы. С каждого такого мероприятия остаются 5-10 контактов, которые потом вырастают в проекты. Таким образом, мы связываем нашу промышленность и предприятия, повышаем плотность. И это все оборачивается новыми заказами, новыми рабочими местами", - подчеркнул губернатор.

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача довести уровень диверсификации предприятий ОПК к 2020 году до соотношения 50/50. Этот показатель на пермском предприятии "Искра" был достигнут уже в прошлом году.

"Мы начали заниматься диверсификацией в начале 1990-х годов, в тот период оборонный заказ существенно был сокращен, в рамках пермской кооперации была создана программа "Урал-Газпром", и мы начали производить газоперекачивающее агрегаты. Доля гражданской продукции на заводе достигла 50% уже в прошлом году. В этом году соотношение будет уже в пользу гражданской продукции на уровне 75-80%, а к 2020-25 гг. планируем выйти на 80-90%. Это станет возможно за счет открытия новых производств и развития газоперекачивающего оборудования", — пояснил первый зам генерального конструктора по линии "Искра" Сергей Бурдюгов.

На выставке гражданской продукции предприятие "Морион" впервые презентовало свои наработки. Один из экспонатов – ноутбук для силовых ведомств с защитой от утечки информации и несанкционированного доступа. Он предназначен для силовых ведомств, но может использоваться и в гражданском секторе, например, нефтегазовыми компаниями при работе в полевых условиях. Ноутбук отличается тем, что в нем присутствует доверенная элементная база, которая гарантирует защиту от утечки информации и только санкционированный доступ. Эта база сертифицирована ФСБ. Операционная система ноутбука также сертифицирована службами безопасности.

Также зампред Правительства РФ Дмитрий Рогозин ознакомился с возможностями "Протон-ПМ" по изготовлению перспективных ракетных двигателей и направлениями диверсификации производства, посетил испытания газотурбинной установки на многоцелевом адаптивном стенде.