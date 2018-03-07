Дмитрий Рогозин высоко оценил возможности пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса

в этот день
07.03.18
14:56
В Екб.16:56
Сообщения сотен пользователей "Вконтакте" оказались в открытом доступе
Грудинин второй раз покинул дебаты
Путин рассказал о людях будущего
Главное
В Чечне потерпел крушение вертолет с силовиками, есть жертвы

Тема дня
Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Туриста, пропавшего на перевале Дятлова, нашел охотник
"Мы так не договаривались". Путин объявил о вводе налога на имущество физлиц
В России стартовали продажи белорусско-китайского автомобиля
Эксперты: Вкладчики убегают из банков из-за политики ЦБ и нищеты
В Челябинске больные стафилококком сотрудники роддома заплатят за заражение новорожденного
"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США
Волкер: ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы
Упс! Видео о российском оружии, показанное во время послания Путина, оказалось пятилетней давности
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 917

Дмитрий Рогозин высоко оценил возможности пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Дмитрий Рогозин, ОПК, визит в Пермь (2018) | Фото: Правительство Пермского края

Вице-премьер РФ, курирующий "оборонку", Дмитрий Рогозин в рамках рабочего визита в Пермь осмотрел выставку гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На площадке НПО "Искра" свои разработки представили "Искра", "Морион", "НИИПМ", "ПНППК", "Пермский пороховой завод", "Особое КБ "Маяк", Управляющая компания "Чайковский текстиль", "Сорбент", "Пермский завод "Машиностроитель" и "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Комментируя выставку заместитель председателя правительства РФ отметил, что пермские предприятия имеют свою визитную карточку. Прежде всего - это двигателестроение. За последний год были презентованы новые двигатели ПД-14 и ПД-35 – они позволят сделать российскую авиацию экономичной, "пересадить" самолеты с четырех двигателей на два.

"Сейчас у нас другая задача – поднять российский космос. Пермский край в этом плане интересен и привлекателен. Здесь есть своя научная школа, сильные вузы и расширение производства в рамках "Роскосмоса" по двигателестроению", — отметил Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин, ОПК, визит в Пермь(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что на федеральном уровне за последние годы создан целый спектр поддержки предприятий и диверсификации. По словам главы региона предприятиям необходимо помочь сориентироваться в этом многообразии, найти те инструменты, которые именно им важны, и выстроить кооперационные связи.

"Конференция по вопросам ОПК, важна для пермских предприятий. В Пермь приехали представители всех ключевых организаций, ведущих диверсификацию, и под руководством Дмитрия Олеговича рассказали о проделанной работе, своих задачах и планах, получили ответы на вопросы. С каждого такого мероприятия остаются 5-10 контактов, которые потом вырастают в проекты. Таким образом, мы связываем нашу промышленность и предприятия, повышаем плотность. И это все оборачивается новыми заказами, новыми рабочими местами", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Рогозин, ОПК, визит в Пермь(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача довести уровень диверсификации предприятий ОПК к 2020 году до соотношения 50/50. Этот показатель на пермском предприятии "Искра" был достигнут уже в прошлом году.

"Мы начали заниматься диверсификацией в начале 1990-х годов, в тот период оборонный заказ существенно был сокращен, в рамках пермской кооперации была создана программа "Урал-Газпром", и мы начали производить газоперекачивающее агрегаты. Доля гражданской продукции на заводе достигла 50% уже в прошлом году. В этом году соотношение будет уже в пользу гражданской продукции на уровне 75-80%, а к 2020-25 гг. планируем выйти на 80-90%. Это станет возможно за счет открытия новых производств и развития газоперекачивающего оборудования", — пояснил первый зам генерального конструктора по линии "Искра" Сергей Бурдюгов.

Дмитрий Рогозин, ОПК, визит в Пермь(2018)|Фото: Правительство Пермского края

На выставке гражданской продукции предприятие "Морион" впервые презентовало свои наработки. Один из экспонатов – ноутбук для силовых ведомств с защитой от утечки информации и несанкционированного доступа. Он предназначен для силовых ведомств, но может использоваться и в гражданском секторе, например, нефтегазовыми компаниями при работе в полевых условиях. Ноутбук отличается тем, что в нем присутствует доверенная элементная база, которая гарантирует защиту от утечки информации и только санкционированный доступ. Эта база сертифицирована ФСБ. Операционная система ноутбука также сертифицирована службами безопасности.

Также зампред Правительства РФ Дмитрий Рогозин ознакомился с возможностями "Протон-ПМ" по изготовлению перспективных ракетных двигателей и направлениями диверсификации производства, посетил испытания газотурбинной установки на многоцелевом адаптивном стенде.

Другие новости по темам: Дмитрий Рогозин, ОПК, визит в Пермь
07.03.2018 11:40 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
13:40 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.03.2018 09:20 Мск
Дмитрий Рогозин обозначил ключевые направления развития пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса

Ранее 06.03.2018 16:30 Мск
Дмитрий Рогозин на конференции по "оборонке" в Перми рассказал о планах по развитию космической медицины

Ранее 05.03.2018 11:18 Мск
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин проведет в Перми совещание по "оборонке"








Добавить комментарий:

Дмитрий Рогозин высоко оценил возможности пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+