Саакашвили: Меня выдворяла с Украины личная охрана Порошенко

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что с Украины его выдворили на частном самолете с помощью личной охраны президента Петра Порошенко. Об этом он сказал изданию "Медуза".

"Скрутили руки, почему-то надели на голову какую-то кепку, чтобы я не видел ничего. Причем прикидывались украинскими пограничниками, хотя это была личная охрана Порошенко и сотрудники охранной компании, которой владеет бизнес-партнер Порошенко (Игорь) Кононенко", – рассказал Саакашвили.

Также он "почти уверен, что уже в этом году вернется на Украину". Пока, заявил Саакашвили, у него есть предложения "читать лекции и зарабатывать деньги".

Как ранее сообщало Накануне.RU, депутат Верховной рады Игорь Луценко заявил, что Саакашвили вывезли с Украины в Польшу чартерным самолетом, который принадлежит офшорной компании Порошенко.