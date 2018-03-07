Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Звезды российской эстрады, состоящие в Putin Team, записали гимн движения, а также сняли видеоклип и выложили его на YouTube-канале.

Композиция под названием "Путеводная звезда" стала результатом совместной работы продюсера Игоря Матвиенко, музыкантов Smash и Тимати.

Композицию исполнили Smash (Андрей Ширман), Григорий Лепс, Дима Билан, Виктория Дайнеко, группа "А-Студио", Полина Гагарина, Александр Панайотов, Нюша, Тимати. В съемках клипа также приняли участие телеведущая Юлия Барановская, шоумен и актер Михаил Галустян, российский гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов.

Имя действующего президента России и по совместительству кандидата в президенты в песне не называется, однако музыканты поют про "путеводную звезду", которая делает их сильнее и должна указать им верный путь.

"Это музыка со знаком плюс, песня, в которой говорится о том, что мы должны быть вместе. Поскольку вместе мы можем добиться большего, - говорит создатель социального проекта "ЖИТЬ" Игорь Матвиенко. - Это песня о том, что важно быть частью сильной команды - так мы сможем преодолеть любые трудности. И вступить в эту команду никогда не поздно!"

Напомним, Putin Team – неформальное общественное движение, которое в конце 2017 года организовал российский хоккеист Александр Овечкин. С тех пор к нему присоединяются многие известные спортсмены, певцы и деятели культуры.