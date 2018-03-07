Грудинин вернулся на дебаты, чтобы извиниться перед Собчак, и снова ушел

Кандидат от КПРФ на выборах президента России Павел Грудинин, который ранее заявил, что отказывается участвовать в дебатах на федеральном ТВ, вернулся в эфир "Первого канала". Как передает корреспондент Накануне.RU, Грудинин поздравил женщин с наступающим Международным женским днем, а также принес извинения Ксении Собчак от лица всех кандидатов-мужчин за лидера ЛДПР.

"Один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевны. От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней", - заявил Грудинин, добавив при этом, что победит она вряд ли.

"Все, я покидаю ваше мероприятие", - завершил Грудинин и покинул дебаты.

Напомним, что ранее Грудинин обещал не участвовать в дебатах на федеральных телеканалах и объяснил это тем, что все кандидаты просто "растащили на тезисы" его программу.

"Мне очень приятно, что все кандидаты, которые здесь находятся, прочитали мою программу и растащили ее на свои тезисы", – заявил Грудинин на дебатах на "Первом канале", а затем назвал происходящее "балаганом" и покинул студию, пообещав больше в этом не участвовать.