На трассе М-4 "Дон" столкнулись три автомобиля, погиб один человек

На трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ДТП произошло сегодня утром в Миллеровском районе на 869 км трассы.

По предварительным данным полиции 39-летний водитель "Мерседес Спринтер" не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом под управлением 33-летнего мужчины. После этого "Лада Ларгус", следующая в том же направлении, столкнулась с "Мерседесом".

"В результате ДТП 63-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия, еще четыре пассажира, водитель данного транспортного средства и пассажир "Лады Ларгус" доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.