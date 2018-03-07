В Свердловской области к ЧМ-2018 открыли Центр бронирования отелей

На Среднем Урале появился новый сервис по бронированию гостиниц для болельщиков и гостей Чемпионата мира 2018 по футболу в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сервис бронирования уже доступен на официальном портале Центра развития туризма Свердловской области. Там можно подать заявку онлайн или воспользоваться справочным телефоном, который с апреля будет работать круглосуточно. Заявки на бронирование будут обрабатываться в течение двух-трех дней.

"Центр бронирования – вспомогательный механизм на тот случай, когда болельщики и туристы не успели забронировать номер, либо хотят позаботиться об этом заранее. Задача – предоставить не только услуги по проживанию, но и экскурсионные, трансфер, питание. Новый сервис сделан как под групповые, так и под индивидуальные запросы. Сейчас уже начали появляться первые заявки от российских болельщиков", – рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Повысить качество сферы гостеприимства – это одна из задач, поставленных главой региона Евгением Куйвашевым.

Напомним, что Роспотребнадзор выявил уже более 400 случаев завышения цен в гостиницах городов, принимающих ЧМ-2018.