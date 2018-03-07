По Ростовской области ездят иномарки с номерами СССР: водители утверждают, что удостоверения им выдали в Советском Союзе

В Ростовской области обнаружены два автомобиля с номерами СССР. Сейчас полицейские проводят проверку.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД, днем 5 марта на улице Орбитальной в Ростове-на-Дону инспекторы ДПС остановили "Хундай Солярис" с номерами "СС0002СР/061". При этом водитель иномарки предъявил удостоверение и свидетельство о регистрации, якобы выданные в СССР. Полицейские тут же проверили базу ГИБДД и установили, что у данного мужчины есть действующее водительское удостоверение.

Еще раньше, 15 февраля, на 8 километре трассы "Азов - Семикарокорск" был остановлен уже другой "Хундай Солярис" с номерами "СС0127СР/061". Как выяснили инспекторы, автомобиль также не был зарегистрирован в установленном порядке.

В отношении водителей составлены административные материалы по части 1 и 2 статьи 12.3 КоАП РФ. На данный момент транспортные средства помещены на специализированную стоянку. Проверка продолжается.