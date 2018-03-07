В Магнитогорске будут судить директора строительной компании, погасившего кредит зарплатой рабочих

В Магнитогорске перед судом предстанет директор строительной организации за невыплату работникам заработной платы. Деньги он потратил на погашение банковского кредита и другие платежи по текущим расходам предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в период с июня 2016 не выплатил заработную плату 26 сотрудникам ООО "Газэнерго" на общую сумму около 980 тыс. рублей. Так, 5 млн рублей, которые предприятие должно было получить за продажу имущества, и которые должны были пойти на оплату труда работников, направил на погашение кредита в банке. Для этого он попросил покупателя перечислить денежные средства на иной счет, на который налоговой инспекцией не выставлены инкассовые поручения.

Кроме того, он осуществлял имеющимися у общества достаточными для выплаты задолженности по заработной плате денежными средствами платежи по текущим расходам предприятия, расчеты с коммерческими организациями по договорам поставок, выплачивал проценты по кредитному договору.

В настоящий момент обвиняемый частично погасил задолженность по заработной плате в сумме свыше 745 тыс. рублей.